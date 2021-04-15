شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب اليوم الخميس 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 763 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر، الخميس 15 أبريل 2021 حيث يسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 763 جنيها للجرام في التداولات الفورية للسوق، بارتفاع بلغت قيمته 3 جنيهات في سوق الصاغة.





أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار الذهب 24 في مصر 872 جنيها مصريًا.

عيار الذهب 21 في مصر 763 جنيها مصريًا.

عيار الذهب 18 في مصر 654 جنيها مصريًا.

الجنيه الذهب 6104 جنيها مصريًا.

سعر الذهب في مصر سجل ارتفاعا ملحوظا أمس الأربعاء بقيمة 4 جنيهات، وذلك في ظل ارتفاع سعر أوقية الذهب اليوم إلي 1744 دولار في البورصات العالمية بعد أن سجل سعر الدولار تراجعا ملحوظا لأقل مستوياته في أسبوعين، ثم هبطت الأسعار في التداولات المسائية وعاد الذهب للارتفاع مجدداً اليوم.

سعر الذهب بصفة عامة مرتبط بحركة العملات الأكثر شيوعاً في العالم مثل الدولار الأمريكي واليورو والين الياباني واليوان الصيني والجنيه الاسترليني، والتغيرات في العملات تنعكس على الذهب.

سعر الذهب اليوم في مصر سجل هذا الارتفاع على خلفية صعود سعر اونصة الذهب عالمياً بحوالي 10 دولارات في المعاملات الفورية من 1735 إلي 1745دولار حتي الآن وهي أسعار قابلة للتغير خلال الساعات القادمة.