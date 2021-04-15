الاقتصاد

تعرف على أسعار الخضروات فى ثالث أيام رمضان بسوق العبور للجملة

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الخضروات في سوق العبور للجملة استقرارا فى ثالث أيام شهر رمضان الكريم اليوم الخميس 15-4-2021 .

وقال ناصر الصعيدي- تاجر بسوق العبور- إن أسعار البطاطس تتراوح 1.5-2.5 جنيه للكيلو، وتراوحت البسلة بين 3-5 جنيهات للكيلو، والملوخية تتراوح بين 5-7 جنيهات للكيلو، والبصل 2-4.5 جنيها للكيلو.

وأضاف ناصر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن أسعار الطماطم تراوحت بين 1.5-2.5 جنيه للكيلو، والكوسة 2-5 جنيهات للكيلو، وأسعار الفاصوليا، تتراوح بين 5-7 جنيهات للكيلو، وأسعار الخيار البلدى بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيها للكيلو، يترواح سعر الجزر بين 3 - 5 جنيهات.

وأشار الصعيدي إلى أن أسعار البامية تتراوح 35-40 جنيها للكيلو، تراوحت أسعار الباذنجان بين 1-3 جنيها للكيلو، ووالفلفل ألوان بين 17- 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، البطاطا بين 1.5- 2 جنيه، واستقر سعر الثوم 6-8 جنيهات للكيلو.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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