شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يقفز لأعلى مستوى فى 6 أسابيع بفضل هبوط السندات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز اليورو بالسوق الأوروبية يوم الخميس لأعلى مستوى فى 6 أسابيع مقابل الدولار الأمريكي ، ليواصل مكاسبه لليوم الرابع على التوالي ، فى ظل المعنويات القوية التي تسيطر على المستثمرين ، إقبالا على شراء العملات ذات المخاطر العالية ، بفضل هبوط عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ، بعد تأكيدات متكررة من مجلس الاحتياطي الاتحادي على أن أسعار الفائدة فى الولايات المتحدة ستظل منخفضة حتى يكون هناك تعافي اقتصادي أكثر أمانا.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بأكثر من 0.1% إلى 1.1993$ الأعلى منذ 4 آذار/مارس الماضي ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1979 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.1969$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.3% مقابل الدولار ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، بفضل شهية المخاطرة المرتفعة.

انخفض مؤشر الدولار يوم الخميس بنسبة 0.15% ، ليعمق خسائره لليوم الرابع على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى شهر عند 91.49 نقطة ، عاكسا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الهبوط فى ظل المعنويات القوية التي تسيطر على المستثمرين ،وتباطؤ الإقبال على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، بفضل هبوط عائد سندات الخزانة طويلة الأجل فى الولايات المتحدة ، وصعود مؤشرات الأسهم فى وول ستريت لمستويات قياسية جديدة.

فقد عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات اليوم نسبة 1.3% ، مسجلا أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند معدل 1.611% ، الأمر الذي يعزز شهية المخاطرة فى أسواق المال العالمية.

تأتي تلك التطورات فى سوق السندات الأمريكي ، بعد التأكيدات المتكررة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي على أن أسعار الفائدة ستبقي منخفضة حتى يكون هناك تعافي اقتصادي أكثر أمانا.

قال رئيس المجلس "جيروم باول" يوم الأربعاء إنه فى الوقت المناسب سيخفض البنك المركزي الأمريكي مشترياته الشهرية من السندات قبل أن يلتزم بزيادة أسعار الفائدة.