شكرا لقرائتكم خبر عن «خام دبي» بين أفضل الخامات أداءً من خارج «أوبك» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قفز متوسط سعر خام دبي إلى 64.4 دولار للبرميل خلال شهر مارس/أذار2021 متصدراً المركز الثالث في قائمة أفضل أسعار الخامات القياسية على مستوى العالم (خارج سلة أوبك)، وذلك وفقاً لأحدث الاحصائيات الصادرة عن منظمة الدول المصدرة للنفط.

وتظهر إحصائيات المنظمة؛ أن خام دبي ارتفع بنسبة 5.8% تقريباً خلال شهر مارس الفائت مقارنة مع سعره المسجل في فبراير.

ويعتبر خام دبي مرجعاً رئيسياً للإمدادات الآسيوية، وذلك إضافة إلى كونه يعد معياراً قياسياً لتحديد سعر النفط في السوق العالمي الذي يمكنه الوصول لها بسرعة كبيرة مقارنة مع بقية الخامات القياسية الأخرى التي يتم استخراجها من المنطقة.

ويتم عرض خام دبي القياسي للشرق الأوسط من خلال منصة «ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس» للتسعير.

يشار إلى أن سلة «أوبك» تتكون من 13 خاماً تنتجها الدول الأعضاء في المنظمة وتعتبر مقياساً عالمياً للنفط وذلك إضافة إلى بعض خامات النفط الأخرى المتداولة ومن ضمنها خام دبي الذي يتم الاسترشاد بها لتحديد الأسعار على مستوى العالم. (وام)