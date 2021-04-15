أرباح الشركات وصعود المعادن ترفع أسهم أوروبا إلى مستويات قياسية

بلغت الأسهم الأوروبية مستوى قياسياً مرتفعاً الخميس، إذ أدى صعود أسعار السلع الأولية لارتفاع أسهم شركات التعدين، بينما بددت بعض تقارير الأرباح الإيجابية المخاوف بشأن وتيرة التحصين من «كوفيد-19» في القارة.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3% محققاً مكاسب للجلسة الثالثة، فيما قادت أسهم شركات التعدين والسفر الارتفاع.

وفاق المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني الزاخر بشركات السلع الأولية أداء سائر السوق، إذ رفع صعود أسعار المعادن أسهم شركات مثل ريو تينتو وأنجلو أمريكان وبي.إتش.بي.

وزاد سهم شركة الهندسة السويسرية إيه.بي.بي 3.3% بعد أن رفعت توقعاتها لمبيعات سنة كاملة.

وربح سهم مجموعة الإعلانات الفرنسية بوبليسيس 2.6% بعد أن عادت الشركة إلى تحقيق نمو ذاتي للمرة الأولى منذ ما قبل جائحة «كوفيد-19».

ونزل سهم ديليفرو البريطانية لتوصيل الطعام 1.5% حتى بعد أن زادت طلبياتها الفصلية لأكثر من المثلين في أول تحديث من الشركة منذ طرح السهم في السوق الشهر الماضي والذي جاء مخيبا للتوقعات.

(رويترز)