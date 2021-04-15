اقتصاد ألمانيا ينكمش 1.8% في الربع الأول

قالت معاهد اقتصادية بارزة الخميس إن الاقتصاد الألماني ربما انكمش 1.8% على أساس فصلي في الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري بسبب قيود كوفيد-19، معدلة توقعها المشترك للنمو في أكبر اقتصاد في أوروبا.

وتتوقع المعاهد الآن نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.7% هذا العام، في خفض حاد عن توقعها السابق لنمو 4.7%. لكن المعاهد عدلت بالرفع توقعها للناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 إلى 3.9% من 2.7%، متوقعة عودة إنفاق الأسر للصعود بمجرد رفع قيود فيروس كورونا من جديد.

(رويترز)