الاقتصاد

اقتصاد ألمانيا ينكمش 1.8% في الربع الأول

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شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصاد ألمانيا ينكمش 1.8% في الربع الأول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي

15 أبريل 2021

13:36 مساء

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قالت معاهد اقتصادية بارزة الخميس إن الاقتصاد الألماني ربما انكمش 1.8% على أساس فصلي في الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري بسبب قيود كوفيد-19، معدلة توقعها المشترك للنمو في أكبر اقتصاد في أوروبا.
وتتوقع المعاهد الآن نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.7% هذا العام، في خفض حاد عن توقعها السابق لنمو 4.7%. لكن المعاهد عدلت بالرفع توقعها للناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 إلى 3.9% من 2.7%، متوقعة عودة إنفاق الأسر للصعود بمجرد رفع قيود فيروس من جديد.
(رويترز)

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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