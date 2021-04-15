الإمارات تستضيف المنتدى العربي للمياه في سبتمبر

أبوظبي: ”الخليج 365”

يعقد المنتدى العربي الخامس للمياه في فندق قصر الإمارات في أبوظبي في الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر 2021، بحضور أكثر من 800 مشارك رفيع المستوى بما في ذلك وزراء الحكومة ووكلاء الوزارات الذين يمثلون 22 حكومة مشاركة وكبار المسؤولين الحكوميين ومؤسسات القطاعين العام والخاص، المؤتمر الذي يعقد كل ثلاث سنوات والذي سيشهد أكثر من 50 خبيراً يناقشون ندرة المياه والتنمية المستدامة في جميع أنحاء المنطقة.

ويعقد المنتدى تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية في الإمارات، ويستمر لمدة ثلاثة أيام، وسيركز على موضوع مهم ألا وهو «الأمن المائي العربي من أجل السلام والتنمية المستدامة» وستحضره وفود حكومية والقطاع الخاص الممثلة لـ22 دولة عربية.

حيث سيتلقى المؤتمر رفيع المستوى الدعم من جامعة الدول العربية ووزارة الموارد المائية والري المصرية، بالتعاون مع شركاء محليين وإقليميين ودوليين.

50 مساهماً

ويستضيف المنتدى العربي الخامس للمياه أكثر من 50 مساهماً يعرض أحدث التقنيات والابتكارات في مجال المياه وتحلية المياه وكذلك إنتاج مياه الشرب النقية وشركات المرافق والبلديات والموردين في المؤتمر الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام والذي سينشر الوعي حول المهام الرئيسية من خلال حملة إعلامية عالمية ضخمة.

ينعقد المنتدى العربي في وقت وصلت فيه ندرة المياه إلى مستوى حرج مع زيادة الطلب على المياه النظيفة بسبب تزايد عدد السكان. تعد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا موطناً لـ 6% من سكان العالم وأقل من 2% من إمدادات المياه المتجددة في العالم وفقاً للبنك الدولي. في الواقع، إنها المنطقة الأكثر جفافاً في العالم التي تحتوي على 12 من أكثر دول العالم ندرة في المياه: الجزائر والبحرين والكويت والأردن وليبيا وعمان والأراضي الفلسطينية وقطر والسعودية وتونس والإمارات واليمن.

في المتوسط​​، يبلغ معدل توافر المياه 1200 متر مكعب فقط، أي حوالي سدس المتوسط ​​العالمي البالغ 7000 متر مكعب. لا تستطيع معظم الدول العربية تلبية احتياجاتها الحالية من المياه بشكل مستدام. وذكر تقرير للبنك الدولي أنه مع النمو السكاني وزيادة الطلب، من المتوقع أن ينخفض ​​نصيب الفرد من المياه إلى النصف بحلول عام 2050.

احتياطي المياه العذبة

وأظهرت دراسة للبنك الدولي أن معدل خسائر احتياطي المياه العذبة في الشرق الأوسط كان مساوياً تقريباً لحجم البحر الميت بأكمله، مما يجعله أكبر معدل فقدان للمياه العذبة على كوكب الأرض خلال تلك الفترة.

فكما ذكر التقرير «على مدار الثلاثين عاماً الماضية، انخفض منسوب المياه الجوفية في الإمارات بمعدل متر واحد سنوياً. بالمعدل الحالي، من المتوقع أن تستنفد الإمارات مواردها من المياه العذبة الطبيعية في حوالي 50 عاماً».

ولتلبية الطلب على المياه، تعتمد العديد من دول الشرق الأوسط على محطات تحلية المياه. يتركز أكثر من 75 في المئة من المياه المحلاة في جميع أنحاء العالم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تقع 70 في المئة منها في دول مجلس التعاون الخليجي مثل السعودية والكويت وقطر والبحرين والإمارات و6 في المئة في ليبيا والجزائر. في العديد من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يستهلك قطاع الزراعة 85 في المئة من المياه. ستؤدي الممارسات الزراعية الأكثر كفاءة في استخدام المياه إلى توفير المياه بحيث يمكن استخدامها لتلبية المتطلبات الأخرى. تعتمد الإدارة الجيدة لموارد المياه على سياسات الري الزراعية الجيدة.

المجلس العربي للمياه

وأفاد الأستاذ الدكتور محمود أبو زيد، رئيس المجلس العربي للمياه: «تواجه المنطقة العربية اليوم تحديات مائية متعددة الأبعاد غير مسبوقة تؤثر في استقرارها وتهدد استدامتها. حيث إنه على الرغم من مضي عقود من التنظيم والاستثمارات الكبيرة في القطاعات المتعلقة بالمياه، لا تزال الأدلة تظهر أن التقلبات المناخية المتزايدة وآثارها في توافر المياه، جنباً إلى جنب مع ندرة المياه الحالية في المنطقة، قد أدت إلى ضعف سبل العيش وانعدام الأمن الغذائي وأثرت بشكل كبير في الوظائف المعتمدة على المياه مما أنتج تخفيضات كبيرة في فرص العمل في الاقتصاد الإقليمي».

وأضاف: «علاوة على ذلك، يستمر الارتفاع المستمر في استخدام المياه بسبب التنمية الاجتماعية والاقتصادية، جنباً إلى جنب مع النمو السكاني والتغيرات في أنماط الاستهلاك، في زيادة مستوى الضغط على موارد المياه المحدودة خاصة في أماكن النزاع حيث تكون البنية التحتية للمياه محدودة ومتضررة ومستهدفة للتدمير. من ناحية أخرى، لا تزال ضغوط المنبع على المياه العابرة للحدود تهدد الاستدامة السلمية لسبل العيش في المنطقة، حيث ينبع ما يقرب من 65 في المئة من موارد المياه السطحية المتجددة من خارج المنطقة».

وأردف قائلاً: «في هذا السياق، سينظم المجلس العربي للمياه المنتدى العربي الخامس للمياه في أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، في سبتمبر 2021. نتطلع إلى مشاركتكم في هذا الحدث الحيوي لتبادل المعرفة والخبرة من أجل تحقيق الأمن المائي العربي من أجل السلام والتنمية المستدامة. والذي سيمثل أيضاً مرحلة رئيسية هامة للتعبير عن وجهات نظر المنطقة العربية استعداداً لمنتدى المياه العالمي التاسع في مارس 2022».

حلقات نقاش

ستتضمن نسخة 2021 من المنتدى العربي للمياه ثلاثة أيام من الخطابات الرئيسية، وحلقات النقاش، والجلسات العلمية، ومعرض المياه العربي، إلى جانب الكثير من الفرص للتواصل.

تتضمن بعض الموضوعات الرئيسية التي سيتم تناولها في حلقات النقاش، المياه والطاقة والأمن الغذائي «نيكسوس»؛ وتأثير تغير المناخ في الأمن المائي العربي؛ وتحلية المياه كخيار استراتيجي للأمن المائي العربي المستدام؛ وتقاسم المياه والمنافع من أجل السلام والتنمية؛ والإدارة الفعالة للمياه من أجل تحقيق السلام والاستقرار؛ والدبلوماسية المائية وسياسة المياه في إدارة المياه العابرة للحدود؛ والشراكات المساهمة في تطوير وإدارة الموارد المائية المشتركة والقوانين الحاكمة.