شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدين العام بالأردن 10.6% في 2020 إلى 26.499 مليار دينار والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي
15 أبريل 2021
13:23 مساء
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ارتفع رصيد الدين العام المستحق على الأردن خلال العام الماضي 10.6% إلى 26.499 مليار دينار (37.3 مليار دولار) مقارنة مع 23.9 مليار دينار في نهاية 2019.
أظهرت الإحصاءات على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية الخميس أن الدين الداخلي للأردن في نهاية ديسمبر/كانون الأول بلغ 12.78 مليار دينار والدين الخارجي نحو 13.7 مليار دينار.
يعادل الدين العام الأردني 85.4% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
وقامت وزارة المالية في الآونة الأخيرة بتغيير منهجيتها في احتساب دينها العام باستثناء ديونها من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والبالغة 6.67 مليار دينار.
(رويترز)
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