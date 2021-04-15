ارتفاع الدين العام بالأردن 10.6% في 2020 إلى 26.499 مليار دينار

ارتفع رصيد الدين العام المستحق على الأردن خلال العام الماضي 10.6% إلى 26.499 مليار دينار (37.3 مليار دولار) مقارنة مع 23.9 مليار دينار في نهاية 2019.

أظهرت الإحصاءات على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية الخميس أن الدين الداخلي للأردن في نهاية ديسمبر/كانون الأول بلغ 12.78 مليار دينار والدين الخارجي نحو 13.7 مليار دينار.

يعادل الدين العام الأردني 85.4% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

وقامت وزارة المالية في الآونة الأخيرة بتغيير منهجيتها في احتساب دينها العام باستثناء ديونها من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والبالغة 6.67 مليار دينار.

(رويترز)