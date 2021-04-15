اتحاد الجودو يعلن برنامج فحص الأحزمة لموسم 2021

أعلن مجلس إدارة اتحاد المصارعة والجودو بدء برنامج فحص الأحزمة لموسم 2021، الذي يتم التقديم له اعتباراً من اليوم وحتى أول مايو المقبل، وحدد الاتحاد أول يوليو المقبل موعداً لإجراءات الفحص المقترح، والذي تسبقه في يونيو المقبل ورشة عمل لشرح التفاصيل كافه المتعلقة ببرنامج الفحص لكل حزام، وشكل الاتحاد لجنة فنية لهذا الغرض تتكون من عدد من الفنيين ضمت أشرف حسين (6 دان) والحكم الدولي أحمد سليمان البلوشي (6 دان) والدكتور سلام خطط (4 دان) مقرراً لتلك اللجنة، على أن يتم تقديم استمارات الفحص باليد لعضو اللجنة الحكم الدولي أحمد البلوشي الذي سيكون جاهزا للرد على استفسارات المتقدمين.

وقال محمد جاسم أمين السر العام المساعد إن التعميم أرسل إلى الأندية كافة ، وحددت استمارة التقديم بأن يكون المتقدم مقيداً في سجلات الاتحاد كلاعب أو مدرب أو حكم أو إداري، وممن شاركوا في مجال اللعبة لمدة عامين، وعليه اجتياز الفحص بنجاح.

وحُددت فترات الأحزمة ما بين 6 شهور و 4 سنوات وبالنسبة إلى الحاصلين على آخر حزام من خارج الدولة يجب إبراز الشهادة الأصلية لآخر حزامين.