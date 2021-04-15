«بوجمنتري» وثائقي عن بوجبا

الشارقة: ضمياء فالح

وقع نجم مانشستر يونايتد الفرنسي بول بوجبا (28 عاماً)، عقداً مع أمازون لتصوير مسلسل وثائقي يسلط الضوء على حياة بطل العالم ويحمل عنوان «بوجمنتري»، وسيعرض على برايم أمازون العام المقبل.

ويتضمن المسلسل صوراً لطفولة بوجبا، خامس أعلى اللاعبين أجراً في العالم، الذي يتمتع بشهرة واسعة ويتابعه على «إنستجرام» 43.3 مليون شخص.

ويظهر في المسلسل الجانب العائلي في حياة بوجبا، وعلاقته مع أصدقائه وزملائه في اليونايتد واليوفنتوس والمنتخب الفرنسي، لكن لم يتم الكشف عن قيمة العقد.

وعلقت جورجيا براون مديرة أمازون في أوروبا: «بول بوجبا واحد من المواهب الأكثر تميزاً في العصر ونريد الاحتفال به، نعرف جميعنا ما يفعله في الملعب، لكن تأثيره أكبر خارجه وهو بلا شك أيقونة لجيله، قصة حياته ستأسر فرنسا والعالم».