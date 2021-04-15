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شكرا لقرائتكم خبر عن "الاتصالات" تضاعف طاقة مركز تلقى الشكاوى الاستيعابية.. وتطلق رقما موحدا للتواصل والان مع تفاصيل الخبر
أشار المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بأن عمليات التوسع التي يقوم بها الجهاز بمنظومة الشكاوى تأتي ضمن خطة متكاملة لرفع معدلات رضا المستخدمين والوقوف على الأسباب الحقيقية التي تؤثر على جودة الخدمات المقدمة، وتساهم في تطوير آليات فحص الشكاوى والقدرة التحليلية لها لتحقيق الاستجابة السريعة والفعالة للشكاوى والوصول إلى مسبباتها وربطها بالقواعد التنظيمية والتشغيلية التي يفرضها الجهاز لتنظيم هذه العملية.
ومن الجدير بالذكر أن الرقم الموحد للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتلقي شكاوى مستخدمي الاتصالات الذين لم يتمكنوا من حل شكواهم مع مقدمي الخدمة هو 155، والرقم الممثل للجهاز الذي يستخدمه للتواصل مع المستخدمين لمتابعة شكواهم هو 155 (02)، لذا يهيب الجهاز بالسادة المستخدمين عدم الإفصاح عن بيناتهم الشخصية لأي شخص أو جهة دون التأكد من هويتها، وأن أي جهة تقوم بالتواصل معهم من خلال أرقام أخرى فهي غير ممثلة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
ويمكن لعملاء الاتصالات التواصل مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عبر الرقم الموحد: 155، أرقام الواتساب: 00155515155 / 01111115155 / 015551515505 / 01202155155، ومنصة تلقي شكاوى المستخدمين بموقع الجهاز عبر رابط complaints ومنصات الجهاز على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك – لينكدان – انستاجرام – تويتر".