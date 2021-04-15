شكرا لقرائتكم خبر عن صعود المؤشر الرئيسى للبورصة وحيدًا بمنتصف التعاملات وسط مشتريات عربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، باستثناء صعود المؤشر الرئيسي، وسط مبيعات محلية وأجنبية، فيما مالت تعاملات العرب للشراء.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 10161 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 1902 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 12471 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 3895 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 1823 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 2719 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 1201 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 12 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، العبور للاستثمار العقاري، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، ريكاب للاستثمارات المالية، سبيد ميديكال، شارم دريمز للاستثمار السياحي، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، جلاكسو سميثكلاين.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، 5 ملايين سهم، 8.2 مليون سهم، 110 ألف سهم، 6.9 مليون سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات العربية للخزف-سيراميكا ريماس، بنك فيصل الإسلامي المصرية بالجنيه، العبور للاستثمار العقاري، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، الدولية للأسمدة والكيماويات 146.5 ألف سهم، 1.6 مليون سهم، 689 سهم، مليون سهم، 15 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو، مصر لصناعة الكيماويات، بالم هيلز للتعمير، القابضة المصرية الكويتية، سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، 36 ألف سهم، 15916 سهم، 2.3 مليون سهم، مليون سهم، 100 ألف سهم، 6.2 مليون سهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات المنصورة للدواجن، المجموعة المصرية العقارية، القابضة المصرية الكويتية، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، مصر للفنادق، 47384 سهم، 140 ألف سهم، 25 ألف سهم، 132 ألف سهم، 48498 سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 345 ألف سهم.

كما اشترت شركات الكابلات الكهربائية المصرية، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، ابن سينا فارما، 1.9 مليون سهم خزينة للأولى، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة 0.12%، وشراء الثانية 1.153 سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 0.94%، وشراء الشركة الثالثة 1.75 مليون سهم خزينة وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 0.37%، وشراء الشركة الرابعة 155 ألف سهم خزينة.

في سياق آخر أعلنت شركة تعليم لخدمات الإدارة، موافقة مجلس الإدارة على اعتماد القوائم المالية الدورية المستقلة والمجمعة عن فترة الستة أشهر المنتهية في 28 فبراير لعام 2021، وحققت الشركة إيرادات بلغت 317.1 مليون جنيه مقابل 270.8 مليون جنيه عن الفترة المقارنة خلال عام 2020 بنسبة نمو 17%، وبلغ صافي الربح 129.6 مليون جنيه خلال فترة الستة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 110.3 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2020 بنسبة نمو 18%، وبلغ النصيب الأساسي للسهم في الأرباح 0.37 جنيه مقابل 74.02 جنيه بنسبة انخفاض 100%.

كما وافق مجلس إدارة شركة تعليم لخدمات الإدارة، على تشكيل لجنة للإشراف على تطبيق نظام الإثابة وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذين تضم كل من محمود عطا الله عضو مجلس الإدارة رئيسًا للجنة وكلا من أحمد بدر الدين وحازم بدران أعضاء اللجنة.

في سياق منفصل أعلنت الشركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز، فتح سوق العمليات الخاصة بالبورصة المصرية لتلقي طلبات البيع من جميع المساهمين المعترضين والمتضررين من الشطب الاختياري، ومن بينهم الدائنين المرتهنين وفقًا للمادة (55) من قواعد القيد بالبورصة المصرية والمادة (74) من الإجراءات التنفيذية لها.