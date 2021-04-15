شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع الأعمال تعرض فرصا استثمارية متنوعة على رئيس الاتحاد العربى للاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وفي بداية اللقاء، أكد الجانبان على العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع بين مصر والإمارات والشعبين الشقيقين، والحرص على المضي قدما نحو تعميق وتطوير تلك العلاقات.

وتناول اللقاء بحسب بيان الوزارة اليوم، التباحث حول سبل وفرص التعاون في العديد من الفرص الاستثمارية بالشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، في إطار الحرص على تنمية وتطوير الأصول وتعظيم العوائد المحققة منها.

وتم استعراض عدد من فرص الشراكة في بعض مشروعات الشركات التابعة للوزارة في مجال التطوير العقاري، والقطاع السياحي والفندقي، وصناعة مكونات السيارات الكهربائية، والإنتاج الزراعي والحيواني، والصباغة والتجهيز.