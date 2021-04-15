تعرف على سعر الريال السعودى اليوم الخميس 15-4-2021

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الريال السعودى اليوم الخميس 15-4-2021، أمام الجنيه المصرى، استقرارا ملحوظا وذلك مقارنة بأسعار أمس الأربعاء، ليستقر سعره فى البنك الأهلى عند 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى بنك "الإسكندرية" سجل 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل ارتفع سعر اليورو فى ثالث أيام شهر رمضان الكريم بتعاملات البنوك الصباحية اليوم الخميس 15-4-2021، أمام الجنيه فى بعض البنوك العاملة فى مصر، ليسجل فى البنك الأهلى المصرى 18.69 جنيه للشراء، و18.84 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.66 جنيه للشراء، و18.82 جنيه للبيع، وسجل سعره فى البنك المركزى المصرى 18.69 جنيه للشراء، و18.81 جنيه للبيع.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.16 جنيه للشراء.