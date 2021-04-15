شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 15-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بالارتفاع ليصل إلى هدفنا الأول المنتظر عند 0.7765، بانتظار اختراق هذا المستوى لتأكيد امتداد الموجة الصاعدة على المدى القصير والمتوسط، مع الإشارة إلى أن الأهداف التالية تصل إلى 0.7840 ثم 0.7900، بينما يتطلب تحقيقها الثبات فوق مستوى 0.7675.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7675 والمقاومة 0.7800

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد