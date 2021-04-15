شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 15-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر الذهب تداولاته الإيجابية بعد الارتكاز على دعم القناة اللحظية الصاعدة التي تظهر بالصورة، ويحصل على إشارات إيجابية من خلال مؤشر ستوكاستيك، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد بقية اليوم، والطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا الإيجابي التالي عند 1765.00، مع التذكير بأن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق 1732.50 والأهم فوق 1723.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1725.00 والمقاومة 1760.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد