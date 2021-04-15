شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد أسعار البلاتينيوم من الأدنى لها في أسبوعين متغاضية عن ارتفاع الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت أسعار البلاتينيوم في نطاق ضيق مائل تحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة من الأدنى لها منذ أواخر آذار/مارس متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأدنى له منذ 18 من الشهر ذاته وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:21 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار البلاتينيوم 0.19% لتتداول حالياً عند 1,176.80$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,175.40$ للأونصة، مع العلم، أن أسعار البلاتينيوم استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,175.41$ للأوتصة، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.05% إلى 91.67 مقارنة بالافتتاحية عند 91.63.

هذا ويترقب المستثمرين حالباً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس ارتفاعاً 5.8% مقابل تراجع 3.0% في شباط/فبراير الماضي، كما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته ارتفاعاً 5.1% مقابل تراجع 2.7% في شباط/فبراير.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي العاشر من نيسان/أبريل والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 41 ألف طلب إلى 703 ألف طلب مقابل 744 ألف طلب في القراءة السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في الثالث من هذا الشهر تراجعاً بواقع 34 ألف طلب إلى 3.7 مليون طلب مقابل 3,734 ألف طلب.

كما يأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لثاني أكبر دولة صناعية في العالم مع صدور قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 41.0 مقابل 51.8 في آذار/مارس الماضي، وصدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والتي قد توضح اتساعاً إلى ما قيمته 19.3 مقابل 17.4 في آذار/مارس، وذلك قبل أن نشهد أظهر مؤشر الإنتاج الصناعي ارتفاعاً 2.7% مقابل تراجع 2.2% في شباط/فبراير،

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة والتي قد توضح ارتفاعاً إلى 75.6% مقابل 73.8% في شباط/فبراير، وقبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى ما قيمته 84 مقابل 82 في آذار/مارس، وذلك بالتزامن مع أظهر قراءة مخزونات الجملة تسارع النمو إلى 0.5% مقابل 0.3% في كانون الثاني/يناير الماضي.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الثلاثاء الماضي أفادت البيت الأبيض بأن حملة التلقيح الأمريكية لا تزال على المسار الصحيح على الرغم من توقف جرعات جونسون أند جونسون بسبب مخاوف صحية وذلك بعد أن تم إعطاء أكثر من 6.8 مليون جرعة من لقاح جونسون آند جونسون في الولايات المتحدة الأمريكية مؤخراً، الأمر الذي حد بشكل أو بأخر من قلقل المستثمرين حيال انتكاسة على جبهة التطعيم ضد فيروس كورونا.

وفي نفس السياق، فقد أعلنت شركة موديرنا أيضا الثلاثاء الماضي عن كون لقاحها للفيروس التاجي كان فعل بما يفوق 90% في الحماية من كورونا وفعال أكثر من 95% ضد الفيروس حتى ستة أشهر بعد الجرعة الثانية، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 137.00 مليون ولقي 2,951,832 شخص مصرعهم في 223 دولة.

ونود الإشارة، لكون 41% من الطلب العالمي على البلاتينيوم يأتي من قطاع صناعية السيارات الذي تضرر مؤخراً وبالأخص في أوروبا من جراء تابعيات تفشي فيروس كورونا، بينما 31% من الطلب على البلاتينيوم يأتي من قطاع المصوغات التي شهد مؤخراً انتعاش نظراً لتراجع أسعار البلاتينيوم بشكل ملحوظ أمام الذهب لما دون النصف مؤخراً وذلك على الرغم من كون البلاتينيوم أندر 30 مرة من الذهب وكان في مطلع هذا القرن ضعف ثمن الذهب.