شرطة عجمان تكرّم رقيباً متقاعداً لخدمته الطويلة والمتميزة

عجمان:

”الخليج 365”

في إطار تجسيد القيم الاستراتيجية لوزارة الداخلية، للمتفانين من منتسبيها الذين أخلصوا الأداء بأمانة وجهد في خدمة الوطن وتحقيق الأمن والأمان، كرم المقدم أحمد سعيد النعيمي، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة عجمان، الرقيب المتقاعد راشد سالم المخمري، لخدمته المتميزة على مدار30 عاما.

وسلم النعيمي، شهادة التكريم إلى المخمري، بحضور المقدم محمد الغفلي، نائب مدير إدارة التحريات، وأثنى على خدمته المتميزة خلال سنوات عمله الطويلة بشرطة عجمان. مؤكداً اهتمام القيادة بتكريم المخلصين والمتفانين في العمل. داعياً له بدوام التوفيق.

فيما عبّر المكرّم عن بالغ شكره لشرطة عجمان وقائدها على هذا التكريم، مؤكداً حرصه الدائم على العطاء والبذل، بما يعزز مسيرة العمل الأمني. متمنياً لشرطة عجمان دوام التقدم والازدهار.