شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر اليورو اليوم الخميس فى البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سعر اليورو فى ثالث أيام شهر رمضان الكريم بتعاملات البنوك الصباحية اليوم الخميس 15-4-2021، أمام الجنيه فى بعض البنوك العاملة فى مصر، ليسجل فى البنك الأهلى المصرى 18.69 جنيه للشراء، و18.84 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.66 جنيه للشراء، و18.82 جنيه للبيع، وسجل سعره فى البنك المركزى المصرى 18.69 جنيه للشراء، و18.81 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الأربعاء

وفى سياق متصل تباينت معظم أسعار العملات اليوم الخميس 15-4-2021، الموافق ثالت يوم من شهر رمضان الكريم أمام الجنيه المصرى، ما عدا "الدولار والريال السعودى" اللذين شهدا استقرارا كما كانت أسعارهما أمس الأربعاء، فى حين ارتفع سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى ليسجل 49.01 جنيه للشراء، و52.15 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 49.01 جنيه للشراء، و52.16 جنيه للبيع. وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتإلى: وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتإلى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.69 جنيه للشراء.

18.81 جنيه للبيع.

18.84 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.82 جنيه. سعر اليورو فى بنك مصر سعر اليورو فى بنك مصر 18.69 جنيه للشراء.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.69 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 18.66 جنيه.

18.84 جنيه للبيع.

18.90 جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.72 جنيه للشراء. سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.72 جنيه للشراء.

سعر اليورو فى بنك البركة18.72 جنيه للشراء.

18.87 جنيه للبيع. سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 18.68 جنيه للشراء.

18.84 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.56 جنيه للشراء.

18.76 جنيه للبيع.