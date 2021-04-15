شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار العملات فى البنوك اليوم الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفى سياق متصل استقر سعر الدولار فى ثالث أيام شهر رمضان الكريم، أمام الجنيه المصرى، ليثبت سعره فى البنك الأهلى المصرى عند 15.62جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع، وفى بنك "الأسكندرية" سجل 15.64جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الأربعاء.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:سعر الدولار اليوماستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع. سعر اليورو الأوروبى اليومارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى 18.69 جنيه للشراء، 18.84 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.66 جنيه للشراء، 18.81 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

وارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ليسجل 21.50 جنيه للشراء، 21.68 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 21.47 جنيه للشراء، 21.66 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوماستقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى اليوم

تباين صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى ليسجل 49.01 جنيه للشراء، و52.15 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 49.01 جنيه للشراء، و52.16 جنيه للبيع.