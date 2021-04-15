شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تراجع.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 10187 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 1914 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 12557 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.76% ليصل إلى مستوى 3937 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 1836 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 2737 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، العبور للاستثمار العقاري، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، 5 ملايين سهم، 8.2 مليون سهم، 110 ألف سهم، 6.9 مليون سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات العربية للخزف-سيراميكا ريماس، بنك فيصل الإسلامي المصرية بالجنيه، العبور للاستثمار العقاري، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، الدولية للأسمدة والكيماويات 146.5 ألف سهم، 1.6 مليون سهم، 689 سهم، مليون سهم، 15 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو، مصر لصناعة الكيماويات، بالم هيلز للتعمير، القابضة المصرية الكويتية، سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب، 36 ألف سهم، 15916 سهم، 2.3 مليون سهم، مليون سهم، 100 ألف سهم، 6.2 مليون سهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات المنصورة للدواجن، المجموعة المصرية العقارية، القابضة المصرية الكويتية، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، مصر للفنادق، 47384 سهم، 140 ألف سهم، 25 ألف سهم، 132 ألف سهم، 48498 سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 345 ألف سهم.