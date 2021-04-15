شكرا لقرائتكم خبر عن "الإسكان السعودية": تعديلات رسوم الأراضي البيضاء تستهدف مساحات مطورة لم تُعمر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال الوكيل المساعد للأراضي والشؤون الفنية في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية، عبدالله بن سعود الحماد، إن قرار مجلس الوزراء السعودي، بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء جاء داعما لبرنامج الرسوم البيضاء لتحقيق أهدافه، وتساعد في رفع كفاءة تشغيل البرنامج بشكل أفضل وبالتالي تعزز دعم المعروض العقاري خلال الفترة القادمة.

وأضاف أن أهم التعديلات هي دمج المرحلة الثالثة مع المرحلة الرابعة وتعديل بسيط في المرحلة الثانية لتصبح تنطبق على الأرض المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر لمالك واحد أو مجموعة ملاك، والمرحلة الثالثة لتكون 5 آلاف متر مربع فأكثر لمخطط واحد أو 10 آلاف م2 فأكثر في مدينة واحدة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، بحسب موقع قناة العربية.

وأوضح الحماد أن البرنامج يساعد في تحقيق الهدف الرئيسي من البرنامج من برنامج الأراضي البيضاء وهو مكافحة الممارسات الاحتكارية وعمل توازن بين العرض والطلب.

وأشار إلى أن التعديلات ترفع من كفاءة تشغيل البرنامج، لأن التعديل أتاح الجمع بين المراحل في نفس المدينة حسب المعايير التي يحددها البرنامج، وبالتالي يؤدي إلى دعم المعروض العقاري بشكل أكفأ وأكبر في المرحلة القادمة.

يشار إلى إنه تم البدء في تطبيق المرحلة الثانية من نظام رسوم الأراضي البيضاء في كل من الرياض وجدة والدمام خلال الربع الأول من 2021.

وأتى ذلك بعد نحو 4 أعوام من تطبيق المرحلة الأولى من النظام فيها، فيما يتزامن مع ذلك استكمال التوسع في تطبيق النظام بمرحلته الأولى في 17 مدينة إضافية، بينها 5 مدن قبل نهاية 2020.

وكشف برنامج "رسوم الأراضي البيضاء" التابع لوزارة الإسكان في يوليو الماضي، عن صرفه مبلغ 25 مليون ريال ضمن الدفعة الثالثة لاستكمال تنفيذ وإيصال خدمات البنية التحتية في مشروع الإسكان غرب المطار بالرياض.

ويهدف نظام رسوم الأراضي البيضاء إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية.

ويتم فرض رسم سنوي على الأراضي البيضاء المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، بنسبة 2.5% من قيمة الأرض.

وكانت وزارة الإسكان، قد قدرت إجمالي الأراضي البيضاء الخاضعة لنظام الرسوم في مدينة مكة المكرمة في مرحلتها الأولى، بنحو 2.3 مليون متر مربع حتى الآن، وذلك خلال شهر من بدء التسجيل في نظام الأراضي البيضاء.