شكرا لقرائتكم خبر عن التصدير السعودي: التسهيلات الائتمانية القائمة تتجاوز 3.5 مليار ريال مع دعم صفقات تصدير لـ 45 دولة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد الرئيس التنفيذي المكلف لبنك التصدير والاستيراد السعودي، الدكتور نايف الشمري، أن البنك تعامل مع طلبات ائتمانية بقيمة 8 مليارات ريال في سياق دعم زيادة الصادرات غير النفطية.

وأوضح أن البنك يقدم خدمات التمويل المباشر وغير المباشر إلى جانب ضمان الصادرات، موضحا أن إجمالي الالتزامات الائتمانية المتعتمدة تجاوز 6 مليارات ريال، إلى جانب تسهيلات قائمة تزيد على 3.5 مليار ريال، بما مكن البنك من دعم صفقات تصدير موجهة إلى أكثر من 45 دولة، بحسب موقع قناة "العربية".

وقال الشمري إن أهمية البنك تكمن في زيادة مساهمة الصادرات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز ميزان المدفوعات وميزان التجارة، لذلك فقد رصدت المملكة 30 مليار ريال تعادل 8 مليارات دولار لرأس مال البنك.

وأضاف أن عمل البنك يشمل تقديم حلول مالية للمستوردين من خارج المملكة، بما يمكن المصدرين من تحصيل قيمة الشراء مباشرة بعد الشحن ويعزز تواجد المملكة في الأسواق الخارجية.

وأكد أن البنك أطلق مجموعة من الخدمات التمويلية التي ستدعم المصدرين والمستوردين، بغرض إعادة التصدير واستقطاب الكفاءات الوطنية وتطوير الشراكات الاستراتيجية لتحقيق التحول نحو الاقتصاد البديل وزيادة قدرات الصادرات السعودية التنافسية.

وكانت الحكومة السعودية قد خصصت رأسمال للبنك بلغ 30 مليار ريال لدعم وتنمية الصادرات السعودية وتوفير خدمات تمويل تمكن المنتج المحلي من دخول أسواق جديدة، كما تعزز فرص زيادة الطلب على المنتج السعودي.