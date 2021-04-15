شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان السعودية تقرر تقليص القرض العقاري المدعوم لـ 20 عامًا للطلبات الجديدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية تعميما ينص على تقليص الحد الأقصى لمدة التمويل السكني المدعوم من 25 سنة إلى 20 سنة ابتداءً من 2021/4/12 وذلك للطلبات الجديدة، سعيا منها لخدمة أكبر عدد من الفئات المستهدفة بالتمويل السكني المدعوم.

وجاء ذلك تماشيًا مع استراتيجية برنامج الإسكان للمرحلة الثانية وبهدف خدمة أكبر عد د من الفئات المستهدفة بالتمويل السكني المدعوم.

وبحسب القرار فإنه تحديد حد أقصى لمدة التمويل السكني المدعوم بحيث تكون 20 سنة كحد أعلى ولجميع مستفيدي البرنامج (مستفيدي الوزارة والصندوق)، وذلك للطلبات الجديدة، اعتبارًا من تاريخ يوم الاثنين الموافق 2021/4/12م ويستثنى من ذلك الطلبات المدخلة بالنظام قبل التاريخ المحدد"، بحسب صحيفة الوطن السعودية.

وبرنامج القرض العقاري المدعُوم نفّذ في يونيو 2017م من خلال تقديم قرض عقاري بمبلغ مدعوم الأرباح بنسبة تصل إلى 100%، لمن راتبه 14 ألف ريال أو أقل بضمان (على مبلغ هامش الربح) يصل إلى 500 ألف ريال من مبلغ التمويل.

ويعد البرنامج تمويل سكني لتمويل المواطنين السعوديين المدرجين ضمن قوائم الدعم السكني لدى صندوق التنمية العقارية، والذين انطبقت عليهم شروط تمويل وزارة الإسكان، ويرغبون بالحصول على الدعم الحكومي عن طريق البنك السعودي للاستثمار لشراء العقار المناسب، حيث يتحمل صندوق التنمية العقارية الأرباح المحسوبة على مبلغ التمويل حتى 500 ألف ريال.

وسجّلت عقود القروض المدعُومة من برنامج القرض العقاري المدعُوم الذي يُقدمه صندوق التنمية العقارية السعودية ارتفاعاً قياسياً مكّن أكثر من 424 ألف أسرة من تملك السكن في جميع مناطق المملكة، منذ انطلاقة البرنامج في يونيو 2017 حتى نهاية 2020.