شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين بانتظار اختراق الحاجز- تحليل - 15-4-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الزوج بتقديمه لتداولات جانبية ضعيفة بالرغم من تمركزه فوق دعم القناة الصاعدة المتمثل بمستوى 129.50 لهذا اليوم ليتأثر بثبات الحاجز المتمركز عند 130.75, لذلك سنبقى بانتظار تحقيقه للاختراق المطلوب ليؤكد ذلك استعداده لتسجيل المزيد من الأهداف الإيجابية والتي تبدأ من 131.60 و 132.70 على التوالي.

أما تسلل السعر دون الدعم الرئيسي المذكور سابقا, فإن ذلك سيلغي النظرة الإيجابية ليبدأ بتشكيل تداولات سلبية قوية قد تدفع به للوصول نحو 128.45 و 127.50 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 129.70 و 130.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بتحقيق الاختراق