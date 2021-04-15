شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يكتسي باللون الاحمر-تحليل - 15-4-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر الزوج بتقديمه لتداولات سلبية واضحة ليؤكد بذلك استسلامه لسيطرة الميل التصحيحي الهابط والقائم على ثبات المقاومة الإضافية المستقرة قرب 151.20, كذلك استمرار تشكيل مؤشر ستوكاستيك لموجات سلبية سيزيد من فرص تجميع السعر للعزم السلبي ليسهل ذلك مهمة الوصول نحو المحطات الرئيسية المستقرة عند 148.80 و 147.80 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 150.80 و 148.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات الحاجز