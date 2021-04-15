شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين ضعيف– تحليل - 15-4-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدو على سعر البلاتين ضعف واضح بتمركزه المتكرر دون مستوى 1230.00 ليؤكد بذلك تأجيله للهجوم الصاعد واستعداده لتسجيل المزيد من الأهداف التصحيحية السلبية والتي تتمركز حول 1140.00 وصولا للدعم الإضافي المستقر عند 1105.00.

نكرر التنويه إلى أن محاولة اختراق السعر للحاجز المستقر عند 1230.00 والثبات فوقه, فإن ذلك سيلغي النظرة السلبية ليبدأ بتشكيل تداولات صاعدة جديدة قد تمتد نحو 1290.00 وصولا للهدف الإيجابي الأول المستقر قرب 1350.00.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1195.00 و 1140.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط