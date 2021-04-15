شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يتمسك بالإيجابية– تحليل- 15-4-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ سعر النحاس بتشكيل تداولات صاعدة بفعل تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي الإضافي لنلاحظ اقترابه بذلك من الهدف الأول المتمركز عند 4.1600, تمركز التداولات ضمن محاور القناة الصاعدة يدعم الاستمرارية الإيجابية لنتوقع بتجاوزه حاليا للحاجز الحالي الوصول مباشرة نحو المقاومة الممتدة نحو 4.3200 لتشكل بدورها الهدف الرئيسي لتداولات الفترة الحالية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.0500 و 4.2000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد