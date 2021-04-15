شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع العقود الآجلة لأسعار الفضة للأعلى لها في أسبوع متغاضية عن ارتفاع الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثامنة في أحدى عشرة جلسة من الأدنى لها منذ 11 من كانون الأول/ديسمبر 2020، موضحة الأعلى لها منذ الثامن من نيسان/أبريل، حينما اختبرت الأعلى لها منذ 23 من آذار/مارس متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأدنى له منذ 18 من آذار/مارس وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس عن الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية.

في تمام الساعة 06:35 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم أيار/مايو القادم 0.27% لتتداول عند 25.55$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 25.48$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 25.52$ للأوتصة، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.07% إلى 91.69 مقارنة بالافتتاحية عند 91.63.

هذا ويترقب المستثمرين حالباً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس ارتفاعاً 5.8% مقابل تراجع 3.0% في شباط/فبراير الماضي، كما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته ارتفاعاً 5.1% مقابل تراجع 2.7% في شباط/فبراير.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي العاشر من نيسان/أبريل والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 41 ألف طلب إلى 703 ألف طلب مقابل 744 ألف طلب في القراءة السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في الثالث من هذا الشهر تراجعاً بواقع 34 ألف طلب إلى 3.7 مليون طلب مقابل 3,734 ألف طلب.

كما يأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لثاني أكبر دولة صناعية في العالم مع صدور قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 41.0 مقابل 51.8 في آذار/مارس الماضي، وصدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والتي قد توضح اتساعاً إلى ما قيمته 19.3 مقابل 17.4 في آذار/مارس، وذلك قبل أن نشهد أظهر مؤشر الإنتاج الصناعي ارتفاعاً 2.7% مقابل تراجع 2.2% في شباط/فبراير،

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة والتي قد توضح ارتفاعاً إلى 75.6% مقابل 73.8% في شباط/فبراير، وقبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى ما قيمته 84 مقابل 82 في آذار/مارس، وذلك بالتزامن مع أظهر قراءة مخزونات الجملة تسارع النمو إلى 0.5% مقابل 0.3% في كانون الثاني/يناير الماضي.

وصولاً إلى حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح كل رئيس بنك أتلانتا الاحتياطي الفيدرالي رافائيل بوستيك في حلقة نقاش حول المساواة الاقتصادية في حدث عبر الإنترنت يستضيفه بنك أتلانتا الاحتياطي الفيدرالي، وذلك قبل حديث رئيسة بنك سان فرانسيسكو الاحتياطي الفيدرالي ماري دالي عن الاستقرار المالي في حدث عبر الإنترنت يستضيفه "موني ماركتيرز" في جامعة نيويورك.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الثلاثاء الماضي أفادت البيت الأبيض بأن حملة التلقيح الأمريكية لا تزال على المسار الصحيح على الرغم من توقف جرعات جونسون أند جونسون بسبب مخاوف صحية وذلك بعد أن تم إعطاء أكثر من 6.8 مليون جرعة من لقاح جونسون آند جونسون في الولايات المتحدة الأمريكية مؤخراً، الأمر الذي حد بشكل أو بأخر من قلقل المستثمرين حيال انتكاسة على جبهة التطعيم ضد فيروس كورونا.

وفي نفس السياق، فقد أعلنت شركة موديرنا أيضا الثلاثاء الماضي عن كون لقاحها للفيروس التاجي كان فعل بما يفوق 90% في الحماية من كورونا وفعال أكثر من 95% ضد الفيروس حتى ستة أشهر بعد الجرعة الثانية، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 137.00 مليون ولقي 2,951,832 شخص مصرعهم في 223 دولة.