شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة على تباين في الأداء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية رابع جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية والاسترالية بالإضافة إلى مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما تراجعت كل من مؤشرات الأسهم الصينية والنيوزيلندية بالإضافة إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج اليوم الخميس بالتزامن مع وزن المستثمرين لنتائج أعمال الربع الأول لكبرى المصارف والشركات الآسيوية في موسم الكشف عن نتائج الأعمال.

هذا قد تابعنا من قبل الاقتصاد النيوزيلندي صدور قراءة مؤشر أسعار الغذاء والتي أظهرت الثبات عند مستويات الصفر مقابل تراجع 0.9% في شباط/فبراير الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الاسترالي الكشف عن قراءة مؤشر معهد ملبورن لتوقعات المستهلكين للتضخم والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 3.2% مقابل 4.1% في شباط/فبراير.

كما تابعنا أيضا من قبل الاقتصاد الاسترالي الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة معدلات البطالة التي أوضحت تراجعاً إلى 5.6% مقابل 5.8% في شباط/فبراير، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتراجعها إلى 5.7%، وذلك بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر التغير في التوظيف ارتفاعاً إلي نحو 70.7 ألف وظيفة مقابل ارتفاع بنحو 88.7 ألف وظيفة في شباط/فبراير، متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت لارتفاع بنحو 35.2 ألف وظيفة.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.35% ليربح 6.89 نقطة ويصل إلى المستوى 1,959.07، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.12% ليربح هو الأخر 36.67 نقطة ويصل إلى المستوى 29,657.66.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت انخفاضاُ خلال تداولات الجلسة، حيث تراجع مؤشر CSI 300 بنسبة 1.36% ليخسر 67.95 نقطة ويصل إلى المستوى 4,912.68، وانخفض مؤشر شنغهاي بنسبة 1.06% ليخسر هو الأخر 36.31 نقطة ويصل إلى المستوى 3,380.41.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد تراجعاً بنسبة 1.04% ليخسر 299.34 نقطة ويصل إلى المستوى 28,601.49، بينما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.14% ليربح هو الأخر 4.35 نقطة ويصل إلى المستوى 3,186.73.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي انخفض بنسبة 0.67% ليخسر 85.68 نقطة ويصل إلى المستوى 12,665.70، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.17% ليربح 12.20 نقطة ويصل إلى المستوى 7,035.30.