شكرا لقرائتكم خبر عن لاجارد: اقتصاد منطقة اليورو مريض «على عكازين» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي إن اقتصاد منطقة اليورو مازال واقفا «على عكازين» هما التحفيز النقدي والمالي وإنه لا يمكن سحبهما قبل حدوث تعاف كامل.

وأبلغت مناسبة نظمتها رويترز بريكنجفيوز «كمريض خرج من أزمة حادة لكنه مازال على عكازين.»

التصريحات مشاركة نادرة من لاجارد في السجال الدائر بشأن السياسات وتنبئ برفض لمقترحات عبر عنها بعض محافظي البنوك المركزية لمنطقة اليورو الأسبوع الماضي عندما تحدثوا عن البدء في تقليص مشتريات البنك المركزي من السندات، ربما من يوليو.

وقالت «لا يمكن الاستغناء عن أي من العكازين، المالي أو النقدي، إلى أن يصبح بوسع المريض أن يمشي على ما يرام.»

كان لويس دي جويندوس نائب لاجارد أبدى رأيا مماثلا، عندما قال إن «مخاطر السحب المبكر للإجراءات أعلى من مخاطر الإبقاء عليها.»

كان البنك المركزي الأوروبي عزز في مارس وتيرة مشتريات السندات لاحتواء طفرة في العائد وتوفير القروض بأسعار رخيصة للحكومات والشركات والأُسر في خضم تداعيات كوفيد-19.

يجتمع صناع السياسات بمنطقة اليورو الأسبوع القادم، ومن غير المتوقع أن يعدلوا السياسة النقدية المتبعة، لكن ربما شرعوا في مناقشة مستقبل برنامج شراء السندات.

(رويترز)