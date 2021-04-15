شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يفعّل السيناريو الإيجابي – تحليل - 15-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكّد سعر النفط تفعيل سيناريو الاتجاه الصاعد بعد الاندفاع الصاعد الذي شهده يوم أمس، ونلاحظ أن السعر أكمل تشكيل نموذج قاع مزدوج يملك أهداف إيجابية تصل إلى 67.95.

لذلك، سيكون الميل الصاعد متوقعاً لهذا اليوم، يدعمه المتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن كسر 62.20 سيوقف الارتفاع المقترح ويضغط على السعر للانخفاض نحو 59.85 مبدئياً.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 61.40 والمقاومة 64.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد