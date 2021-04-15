شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم البلدى.. الضأن يتراوح بين 130-150 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع ثالث أيام شهر رمضان المبارك اليوم الخميس 15- 4-2021 تشهد أسعار اللحوم البلدى استقرارا فى محلات الجزارة والهايبر ماركت، فمنذ أول يوم شهر رمضان المبارك تستقر الأسعار مع حدوث ارتفاع في المعروض السلعي.

وأعلنت شعبة القصابين في غرفة القاهرة التجارية، أن أسعار اللحوم الكندوز تراوحت بين 120-140 جنيها، و الكبدة البلدى 130-150 جنيها، الكلاوي والقلب 120-130 جنيها للكيلو، السجق البلدى 120-130 جنيها.

وسجلت اللحوم الضأن 130-150 جنيها للكيلو، والجملى 100-120 جنيها للكيلو. وتراوحت أسعار كباب الحلة 130-145 جنيها للكيلو، و المفروم بجميع دراجات يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، الموزة الكندوز تتراوح بين 130-150 جنيها للكيلو، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو.