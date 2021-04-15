شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحصل على حقك عند تطبيق شرط الاستهلاك بوثيقة تأمين السيارة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد الكثير من أصحاب السيارات مغالاة بعض شركات التأمين عند تطبيق شرط استهلاك قطع غيار السيارات، التى يتم استبدالها فى الحوادث التى تتعرض لها واحتساب نسب مرتفعة، بالإضافة الى وجود تباين كبير لهذه النسب من شركة لأخرى، ولذلك ينصح عبد الخالق عمر خبير التأمين بضرورة مطالبة العميل للشركة بتفاصيل حساب هذه النسب، ومطابقتها مع ما حددته هيئة الرقابة المالية من معايير فى هذا الشأن ، وفى حال رفض الشركة لهذا الطلب يجب على العميل التقدم بشكوى فورية للهيئة لضمان حقه ، كما يمكن أن تتعرض الشركة لعقوبة مباشرة من قبل الهيئة في حال عدم الالتزام بقراراتها.

وأضاف عمر في تصريحات لـ ”الخليج 365” أنه طبقا لمعاييرالهيئة تم تحديد أجزاء السيارات التى يتم احتساب نسب استهلاك عليها، وهى الأجزاء الميكانيكية وتشمل المحرك بكافة مشتملاته، الأجزاء الكهربائية وتشمل البنود الرئيسية مثل فوانيس الكهرباء، المرايات الكهربائية، ضفيرة الكهرباء، المارش، الدينمو، الفيوز، الكمبيوتر، العفشة وتشمل الأجزاء الرئيسية منها المقصات، البارات، المساعدين، الاسكتر، علبة الدريكسيون، الدنجل، ووضع معايير لاحتساب نسب استهلاك الشكمان، وخاصة المركب بها وحدات للحفاظ على البيئة، الكاوتش سواء الجوانات أو إطارات السيارات، والبارومة التى توجد ببعض السيارات نتيجة قدم عمر السيارة أو سوء غسيل السيارات، وجود صنفرة بالزجاج أو الفوانيس أو الدهان من العوامل الجوية.

كما تم وضع جدول لنسب الاستهلاك بحد أقصى بحسب سنة الموديل، وهى تم تحديد نسبة استهلاك 2.5% للسنة الأولى، 5% للسنة الثانية، 10% للسنة الثالثة، 15% للرابعة، 20% للسنة الخامسة وما بعدها، أما بالنسبة للكاوتش والبطاريات تم تحديد نسبة 25% للسنة الأولى مع حد أقصى لاستهلاك سنتين بحد أقصى 50%، وفى حالة وجود بارومة، تم تحديد نسبة 50% للجزء الذى به بارومة.