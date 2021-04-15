شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يحقق مكاسب طفيفة – تحليل - 15-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار مقابل الفرنك تداولات إيجابية طفيفة يوم أمس ليستقر حول المتوسط المتحرك 50، ولا يزال دون مقاومة القناة اللحظية الهابطة التي تظهر بالصورة، لنستمر بترجيح الاتجاه الهابط الذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 0.9100.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق 0.9250 سيوقف الانخفاض المقترح ويقود السعر للتحول نحو الارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9150 والمقاومة 0.9250

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط