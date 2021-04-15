شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يفعّل السيناريو الإيجابي – تحليل - 15-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكّد زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي اختراق مستوى 0.7670 وقدّم تداولات إيجابية إضافية ليقترب من مستوى 0.7765، ونرجّح أن نشهد مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة، مع الإشارة إلى أن اختراق المستوى المذكور سيقود السعر لاستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد ومن ثم تحقيق مكاسب تصل إلى 0.7840 ثم 0.7900.

وبالتالي، سيكون الميل الصاعد متوقعاً لهذا اليوم ما لم يتم كسر مستوى 0.7675 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7675 والمقاومة 0.7800

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد