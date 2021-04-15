شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يكمل نموذج إيجابي – تحليل - 15-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر عقود خام برنت اختراقاً قوياً لمستوى 64.20 واندفع ليحقق الأهداف الإيجابية المتوقعة وصولاً إلى 66.40، ومن جهة أخرى، نلاحظ أن السعر أكمل تشكيل نموذج قاع مزدوج نتوقّع أن يدفع السعر لتحقيق مزيد من المكاسب خلال الفترة القادمة، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو 69.00 ثم 70.00 كمحطات رئيسية تالية.

وبالتالي، سيكون الميل الصاعد مرجحاً لهذا اليوم ما لم يتم كسر مستوى 65.15 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 65.15 والمقاومة 68.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد