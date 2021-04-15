شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحافظ على ثباتها السلبي – تحليل - 15-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر الفضة دون مستوى 25.50، مما يبقي على توقعاتنا للاتجاه الهابط قائمة حتى الآن، بانتظار الحصول على حافز سلبي يساهم بدفع السعر لاستئناف الاتجاه الهابط الذي يستهدف اختبار مستوى 24.75 مبدئياً، مع التذكير بأن كسر هذا المستوى سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 22.90 على المدى القريب.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق 25.50 والثبات فوقه سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر للتحول نحو الارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 24.70 والمقاومة 25.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط