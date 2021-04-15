الاقتصاد

الذهب يبني قناة صاعدة جديدة – تحليل - 15-04-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت تداولات سعر الذهب عند المتوسط المتحرك 50، وتوقف الانخفاض الأخير عند دعم القناة الصاعدة التي تظهر ملامحها بالصورة، بالتزامن مع وصول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في البيع، وبالتالي، نحن نعتقد بأن الفرص متاحة للارتداد صعوداً واستئناف الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 1765.00 كمحطة تالية.

 

لذلك، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد ما لم يتم كسر مستويات 1732.50 ثم 1723.00 والثبات دونها.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1725.00 والمقاومة 1760.00

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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