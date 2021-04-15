شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يبني قناة صاعدة جديدة – تحليل - 15-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت تداولات سعر الذهب عند المتوسط المتحرك 50، وتوقف الانخفاض الأخير عند دعم القناة الصاعدة التي تظهر ملامحها بالصورة، بالتزامن مع وصول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في البيع، وبالتالي، نحن نعتقد بأن الفرص متاحة للارتداد صعوداً واستئناف الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 1765.00 كمحطة تالية.

لذلك، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد ما لم يتم كسر مستويات 1732.50 ثم 1723.00 والثبات دونها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1725.00 والمقاومة 1760.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد