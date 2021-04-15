شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يعيد الاختبار بنجاح – تحليل - 15-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي عملية إعادة اختبار للدعم المكسور للقناة الصاعدة وارتد هبوطاً بشكل ملحوظ من هناك، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الهابط قائماً على المدى اللحظي والقصير، والطريق مفتوح أمام تحقيق أهدافنا السلبية التي تبدأ عند 1.2465 وتمتد إلى 1.2365.

يجب الانتباه إلى أن استمرار الاتجاه الهابط المتوقع يتطلب الثبات دون 1.2595 والأهم دون 1.2630.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2440 والمقاومة 1.2560

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط