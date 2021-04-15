شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يفقد العزم – تحليل - 15-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ زوج الدولار مقابل الين على ثباته دون مستوى 109.22، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يفقد عزمه الإيجابي بشكل تدريجي، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 107.70 بشكل رئيسي.

لذلك، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط التي تحصل على دعم جيد من المتوسط المتحرك 50 ما لم يتم اختراق مستويات 109.22 – 1.09.35 والثبات فوقها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 108.20 والمقاومة 109.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط