شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يحاول التعافي – تحليل - 15-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار فوق المتوسط المتحرك 50، ويتحرك السعر داخل قناة فرعية صاعدة تظهر بالصورة، والتي قد تحمل السعر لتحقيق مزيد من المكاسب اللحظية، لكن في نفس الوقت، قد تشكّل هذه القناة نموذج علم هابط من المتوقع أن يضغط على السعر لاستئناف المسار التصحيحي الهابط من جديد.

من هنا، فإننا نفضّل الاستمرار في حياديتنا إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي، مع الإشارة إلى أن اختراق 1.3800 سيقود السعر لمواصلة الارتفاع والتوجه نحو 1.3925 كمحطة إيجابية تالية، بينما يمثّل كسر الدعم 1.3725 مفتاح تفعيل التأثير السلبي لنموذج العلم الهابط المذكور ومن ثم التوجه لاختبار مستوى 1.3580 مبدئياً.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3680 والمقاومة 1.3870

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي