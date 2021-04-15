شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يحصل على إغلاق إيجابي – تحليل - 15-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج اليورو مقابل الدولار من اختراق مستوى 1.1975 وإغلاق الشمعة اليومية فوقه، مما يدعم التوقعات بمواصلة الارتفاع على المدى اللحظي والقصير، بانتظار التوجه نحو 1.2064 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة بدعم من المتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن كسر 1.1975 قد يضع السعر تحت ضغط سلبي يستهدف اختبار مناطق 1.1880 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1900 والمقاومة 1.2070

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد