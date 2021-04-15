شكرا لقرائتكم خبر عن ارتداد الدولار الاسترالي من الأعلى له في ثلاثة أسابيع أمام نظيره الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده من الأعلى له منذ 23 من آذار/مارس أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 03:52 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.06% إلى مستويات 0.7723 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7728، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوي له خلال تداولات الجلسة عند 0.7719، بينما حقق الزوج الأعلى له عند 0.7745.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة معهد ملبورن لتوقعات المستهلكين للتضخم والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 3.2% مقابل 4.1% في شباط/فبراير الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة معدلات البطالة التي أوضحت تراجعاً إلى 5.6% مقابل 5.8% في شباط/فبراير، متفوقة على التوقعات عند 5.7%، وذلك بالتزامن مع أظهر قراءة التغير في التوظيف ارتفاعاً إلي 70.7 ألف وظيفة مقابل ارتفاع 88.7 ألف وظيفة في شباط/فبراير، متفوقة أيضا على التوقعات عند 35.2 ألف وظيفة.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالباً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس ارتفاعاً 5.8% مقابل تراجع 3.0% في شباط/فبراير، كما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته ارتفاعاً 5.1% مقابل تراجع 2.7% في شباط/فبراير.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي العاشر من نيسان/أبريل والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 41 ألف طلب إلى 703 ألف طلب مقابل 744 ألف طلب في القراءة السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في الثالث من هذا الشهر تراجعاً بواقع 34 ألف طلب إلى 3.7 مليون طلب مقابل 3,734 ألف طلب.

كما يأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لثاني أكبر دولة صناعية في العالم مع صدور قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 41.0 مقابل 51.8 في آذار/مارس الماضي، وصدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والتي قد توضح اتساعاً إلى ما قيمته 19.3 مقابل 17.4 في آذار/مارس، وذلك قبل أن نشهد أظهر مؤشر الإنتاج الصناعي ارتفاعاً 2.7% مقابل تراجع 2.2% في شباط/فبراير.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة والتي قد توضح ارتفاعاً إلى 75.6% مقابل 73.8% في شباط/فبراير، وقبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى ما قيمته 84 مقابل 82 في آذار/مارس، وذلك بالتزامن مع أظهر قراءة مخزونات الجملة تسارع النمو إلى 0.5% مقابل 0.3% في كانون الثاني/يناير الماضي.

وصولاً إلى حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح كل رئيس بنك أتلانتا الاحتياطي الفيدرالي رافائيل بوستيك في حلقة نقاش حول المساواة الاقتصادية في حدث عبر الإنترنت يستضيفه بنك أتلانتا الاحتياطي الفيدرالي، وذلك قبل حديث رئيسة بنك سان فرانسيسكو الاحتياطي الفيدرالي ماري دالي عن الاستقرار المالي في حدث عبر الإنترنت يستضيفه "موني ماركتيرز" في جامعة نيويورك.