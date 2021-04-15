الاقتصاد

تراجع معدلات البطالة في استراليا يفوق التوقعات

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الاسترالي بيانات سوق العمل والتي أوضحت انخفاض معدلات البطالة إلى 5.6% مقابل 5.8% في القراءة السابقة لشهر شباط/فبراير الماضي، لتعد القراءة الحالية أفضل من التوقعات الني أشارت لتراجعها إلى 5.7%، وجاء ذلك مع أظهر قراءة مؤشر التغير في التوظيف ارتفاعاً بنحو 70.7 ألف وظيفة مقابل ارتفاع 88.7 ألف وظيفة في شباط/فبراير، متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت لارتفاع إلى نحو 35.2 ألف وظيفة.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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