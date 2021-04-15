شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة الكيماوية: استشارى عالمى يقييم تطوير مصانع الدلتا للأسمدة بطلخا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس أسامة مهدى، نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية للشؤن الفنية، أن مصانع الدلتا للأسمدة المتوقفة حاليا فيها العديد من المنتجات منها اليوريا والأمونيا والحامض وسماد النترات، وسوف يتم اختيار مكتب استشارى عالمى لفحص الحالة الفنية لكل تلك المصانع وتقييمها وعمل دراسة جدوى تفصيلية حول تلك الصناعات.

وقررت الحكومة تطوير شركة الدلتا للأسمدة فى منطقة طلخا، وإلغاء قرار دمجها بشركة النصر للأسمدة بالسويس.

أضاف المهندس أسامه مهدى لـ"الخليج 365" إنه بعد الانتهاء من فحص الحالة الفنية للمعدات، سيتم تحديد نوعية الصناعة المتوافقة بيئيا، والتى سوف يتم العمل عليها فى شركة الدلتا للأسمدة خلال الفترة القادمة، وذلك التركيز على أمرين الأول جدوى استثمار الأموال التى سوف يتم انفاقها فيها، حتى لا يتم أنفاق أموال لا تؤتى ثمارها، بجانب التوافق البيئى والحفاظ على العاملين.

يشار أن المصانع توقف نتيجة حريق فرن رئيسى، وتتراوح تكلفة تطويرها ما بين 150 إلى 250 مليون دولار بحسب التقديرات المبدئية.