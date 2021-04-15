شكرا لقرائتكم خبر عن إزدان العقارية (ERES) ينخفض بشكل طفيف -تحليل صباحي- 15-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 1.768 ريال، في ظل استمرار تدني كميات التداول، كما يقترب السهم حاليا من مستوى المقاومة 1.85 ريال، والذي نتوقع ان يدفع بالسهم لاسفل للوصول لمستوى الدعم 1.65 ريال كمستوى اول، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 1.85 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.72 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.80 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط