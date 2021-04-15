شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الخليج للتأمين (AKHI) يسجل اعلى مستوى في خمسة سنوات -تحليل صباحي- 15-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم ارتفاعه كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق امس الاربعاء مرتفعا عند مستوى 3.993 ريال، وهو اعلى مستوى يصل اليه السهم في خمسة سنوات ونصف، متجاوزا بذلك مستوى مقاومته السابق عند 3.70 ريال، وهو ما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الارتفاع للوصول لمستوى المقاومة التالي عند 4.50 ريال، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 3.70 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 3.79 وبين مستوى المقاومة هو 4.19 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد