شكرا لقرائتكم خبر عن بنك قطر الأول (QFBQ) يتلقى مقاومة في المستويات الحالية -تحليل صباحي- 15-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم خلال جلسة امس الاربعاء حيث اغلق عند مستوى 1.944 ريال، وذلك على خلفية ملامسته للحد العلوي للقناة الصاعدة قصيرة الأجل، والذي يشكل مقاومة نتوقع ان تضغط على السهم لاسفل في الاجل القصير للوصول لمستوى الدعم 1.86 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 2.02 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.90 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.98 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط