شكرا لقرائتكم خبر عن الخليجي (GIH) يكون نموذج سلبي -تحليل صباحي- 15-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الثلاثاء الماضي، حيث اغلق امس الاربعاء عند مستوى 132 فلس، ليكون بذلك نموذج "Bearish Engulfing" وهو من الشموع اليابانية السلبية والتي تشير الى ان السهم قد يتعرض لضغوط بيعية تهبط به لمستوى الدعم 120 ثم 100 فلس، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 145 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 118.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 141.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط